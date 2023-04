Voici comment Ed Sheeran a conquis Paris

Le concert était complet. 20 Minutes/aze

À l’image de «Subtract», son album présenté comme le plus épuré de tous à paraître début mai 2023, c’est un Ed Sheeran tout en sobriété qui est apparu sur la scène de l’Accor Arena: tee-shirt et pantalon noir, il arrive seul avec sa guitare. Il est 20h30, dimanche 2 avril 2023, le concert est lancé. Le Britannique de 32 ans fait immédiatement le show. Grâce à un looper (une petite pédale ou un processeur permettant d’avoir plusieurs pistes d’enregistrement), il s’accompagne de plusieurs instruments et fait même des voix de chœur.

Un choix qui satisfait instantanément les 20’300 spectateurs (le show affichait complet). À peine commence-t-il que les gens chantent avec lui. Et cette communion entre l’artiste et son public ne va plus s’arrêter: puisant dans son répertoire actuel et passé, le chanteur enchaîne les titres, les accompagnant de jeux de lumière. Et tous sont repris en chœur. Une harmonie qui plaît à la gagnante de notre concours. «C’est sympa de voir que des gens de tous les âges dansent et s’identifient à sa musique», dit la Lausannoise de 23 ans qui apprécie l’artiste depuis plusieurs années.

«Castle on the Hill» met véritablement le public en transe. Les premières notes ont tout juste retenti qu’un cri traverse la salle. Qu’ils soient dans la fosse, les gradins ou les balcons, les gens se lèvent, sautent et dansent. Ed Sheeran, lui-même semble surpris. «Vous, les gars, vous savez comment faire la fête», lâche-t-il.

Un inédit

Pour remercier son public, le chanteur veut lui «offrir une exclusivité»: interpréter pour la première fois en live «Boat», un des titres de «Subtract». Et alors que la foule laisse éclater sa joie, il demande qu’«on l’écoute vraiment». La salle devient alors silencieuse. Après cette parenthèse, une autre surprise: Vianney le rejoint pour interpréter «Call on Me».

Le concert se termine sur un rappel énergique. Le Britannique donne tout en enchaînant «Shape of You», «Bad Habits» et «You Need Me, I Don’t Need You». Un final qui a conquis notre gagnante: «L’énergie de la foule était incroyable. Les gens se sont levés sur «Shape Of You» et ne se sont plus assis!» Une énergie qui a aussi ravi le chanteur. Il quitte la scène en affirmant: «Paris, vous êtes le meilleur public du monde, Merci!»

La setlist complète Give me Love

I’m a Mess

Shivers

The City

Don’t

The A team

Castle on the Hill

Lego House

I see Fire

Overpass Graffiti

Boat

Dive

Call on Me (avec Vianney)

One/Photograph

Eyes Closed

Thinking out Loud

Perfect

Bloodstream

The Parting Glass

Afterglow

Shape of You

Bad Habits

You Need Me, I don’t Need You