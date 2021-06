Ed Sheeran donnera un livestream gratuit durant l'Euro 2020

Concert gratuit : Ed Sheeran jouera à domicile pour son prochain livestream

Le chanteur britannique donnera durant l’Euro un concert, à voir sur TikTok, depuis le stade de l’équipe de foot qu’il sponsorise.

Ed Sheeran a remporté quatre Grammies et six Brit Awards depuis 2011.

C’est sur son compte TikTok, avec humour et l’aide de l’ex-star du ballon rond David Beckham, qu’ Ed Sheeran a annoncé la grande nouvelle. Le Britannique de 30 ans donnera un concert à suivre gratuitement en livestream le 25 juin 2021, dès 22 h. «J’ai hâte de participer à ce spectacle pour l’Euro 2020, en direct de Portman Road. C’est un endroit que j’adore. J’ai hâte d’y interpréter les titres préférés des fans ainsi que mon nouveau single pour la première fois», a indiqué plus tard le musicien dans un communiqué . Grand amateur de football, Ed Sheeran est sponsor depuis une année d’Ipswich Town FC, club du Suffolk dont il est originaire. C’est depuis le stade de son équipe qu’il se produira la veille des premiers matches des 8es de finale de l’Euro.

Ils devraient être des millions de spectateurs à suivre sur TikTok le show de la machine à tubes dont le premier succès, «The A Team», remonte à 2011. Reste à savoir si Ed Sheeran battra le record d’audiences pour un livestream d’un seul artiste détenu par Justin Bieber. En interprétant son 3e album, «Journals», en février 2021, le Canadien avait séduit plus de 4 millions de personnes. Pour Paul Hourican, responsable de la musique britannique sur la plateforme chinoise, il est certain que Sheeran va marquer l’histoire. «C’est l’une des plus grandes popstars de sa génération, un artiste révolutionnaire. Son live sera un grand moment pour notre communauté», s’est-il réjoui.