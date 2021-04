Londres : Ed Sheeran prépare son retour… en vampire

Le folkeux, en pause depuis 18 mois, a été vu en train de tourner un clip dans les rues de Londres. De quoi faire dire aux fans que son retour serait imminent.

Ed Sheeran s’est fait très discret ces derniers mois. Hormis le single «Afterglow», publié le 21 décembre 2020 en guise de cadeau de Noël, le folkeux de 30 ans a disparu des écrans radar depuis sa pause, annoncée en décembre 2019. Il se pourrait bien qu’elle soit terminée. Selon une série de clichés diffusés par «The Sun» et largement repris sur Twitter, le Britannique a été vu en train de tourner une vidéo à Catford, dans le sud-est de Londres. On le voit notamment déguisé en vampire avec des cheveux blancs et sur le toit d’un centre commercial, guitare en bandoulière.

«C’était évident que quelque chose d’important était en train de se passer. Il y avait des caméras et des cordons de sécurité. Malgré tout cela, tu ne t’attends jamais à voir une superstar sur le toit d’un shopping center», a relaté un témoin dans le tabloïd, précisant que Sheeran avait l’air détendu et qu’il avait salué les personnes qui l’avaient reconnu. Une autre source a détaillé: «Il y avait pas mal de fans et la sécurité paraissait un peu anxieuse. Ed sait comment cela se passe: il a posé pour quelques photos et a expliqué ensuite qu’il devait retourner bosser.» Cette personne a également affirmé qu’elle avait entendu de la musique durant le tournage de ce clip. «C’est clair, il prépare son come-back. La musique qui passait était géniale, même si je ne l’avais encore jamais entendue.»

Le dernier album d’Ed Sheeran, «Divide», remonte à 2017. Il avait fait un carton planétaire, notamment grâce au succès des singles «Castle On The Hill», «Perfect», «Galway Girl» et surtout «Shape Of You», titre record dans l’histoire de Spotify avec près de 2,8 milliards d’écoutes.