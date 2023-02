Royaume-Uni : Ed Sheeran revient sur son absence d’Instagram

«Je me suis rendu compte que je n’avais pas été très engagé dans mes médias sociaux ou avec ma communauté de fans en ligne au cours des deux dernières années», a reconnu le chanteur de 31 ans. Et d’avouer aussi que ce qu’il avait publié avait pu parfois paraître un peu «ennuyeux»: «Et j’en suis désolé, c’est ma faute.» Il a poursuivi en confiant que s’il s’était fait plutôt discret c’était à cause d’«événements houleux» de sa vie privée: «Je n’avais donc tout simplement pas envie d’être en ligne et de faire semblant d’être quelqu’un que je n’étais pas durant ces moments-là.» Ed a précisé que ses soucis personnels, dont on ignore la teneur, allaient désormais en s’améliorant. Il a conclu en plaisantant qu’il allait donc recommencer à poster des trucs «merdiques» sur les réseaux.