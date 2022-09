Insolite : Ed Sheeran surprend deux fois les clubbers d’Ibiza

Dire qu’Ed Sheeran passe du bon temps sur l’île des Baléares est un euphémisme. Lundi 26 septembre 2022, il a surpris les clubbers d’Ibiza. D’abord de jour, au O Beach, une boîte de plage. Le Britannique, qui n’aurait pas fait de guitare sans Elizabeth II , est monté sur scène et a lancé à la foule, verre à la main et lunettes de soleil sur le nez: «Ok, alors je vais chanter un de mes morceaux et ensuite on en chantera un ensemble que le DJ choisira». Celui qui remplit des stades tout autour de la planète a donc commencé son set improvisé avec son tube «Shape of You». La suite était beaucoup plus inattendue.

Il a repris le hit «I Want It That Way» des Backstreet Boys, l’interprétant même au milieu de la foule, avant d’enchaîner sur un «Sweet Caroline», de Neil Diamond, complètement survolté. Inarrêtable et tout transpirant, le papa d’une deuxième petite fille depuis mai 2022, a encore repris «Baby One More Time» de Britney Spears avec un chapeau de paille sur la tête. Un des responsables du club a réagi auprès du site Music News: «J’ai été complètement bluffé qu’Ed vienne chez nous. Des artistes se sont déjà produits chez nous par le passé, mais là, avoir une des plus grandes pop stars de la planète, c’était magique».