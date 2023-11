Ed Sheeran vend ses vêtements aux enchères pour la bonne cause

Le look d’Ed Sheeran vous inspire et vous avez toujours souhaité vous habiller comme lui? Votre rêve peut devenir réalité, moyennant finance. Le chanteur qui a récemment passé un week-end festif à Las Vegas a en effet décidé de se séparer d’une partie de sa garde-robe et de la vendre aux enchères au profit de l’East Anglia's Children's Hospices (EACH), une association qui vient en aide à des familles dans le besoin et dont il est l’ambassadeur.