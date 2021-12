Écologie : Ed Sheeran veut reverdir le Royaume-Uni

Conscient que ses tournées polluent, le chanteur s’est donné pour mission de planter le plus d’arbres possible dans son pays natal.

«J’essaie d’acheter le plus de terrains possible et de planter le plus d’arbres possible dessus. J’essaie de redonner un côté sauvage au Royaume-Uni. J’adore mon pays, les animaux sauvages et l’environnement. Je fais de mon mieux», a confié celui qui a sorti un titre de Noël avec Elton John à BBC Radio London.