Racisme au cinéma : Eddie Murphy: «La race n'a jamais été un problème»

L’acteur américain avoue ne jamais avoir été affecté par les problèmes raciaux dans sa carrière. Mais il reconnaît que le milieu est contrôlé par des «hommes blancs».

Eddie Murphy affirme que la discrimination raciale n'a jamais été un problème pour lui au cours de ses quarante ans à Hollywood. Dans une interview accordée à Radio Times, la star d'«Un prince à New York», qui a connu une carrière réussie depuis son apparition dans «Saturday Night Live» dans les années 80, a déclaré qu'être afro-américain ne l'avait jamais empêché de décrocher des rôles.

«En ce qui concerne mon travail et ma carrière, la race n'a jamais été un problème, a-t-il déclaré. Je fais des films depuis 40 ans et ça ne m'est jamais arrivé de ne pas pouvoir faire de film parce que j'étais noir. J'ai transcendé ce truc. Mais cela ne veut pas dire que je suis sorti du paradis et suis entré à Hollywood. Je suis un homme noir qui est né en Amérique, je suis afro-américain. En grandissant dans ce pays, c'est impossible de ne pas avoir affaire à des problèmes.»