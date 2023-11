Eddy de Pretto, Louane et Alonzo participeront à Popstars

La nouvelle version sera constituée de huit épisodes d’une quarantaine de minutes chacun. À travers ceux-ci, on suivra la formation complète d’un groupe, depuis les répétitions jusqu’à l’enregistrement d’un album. En 2001, lors de la finale, suivie par plus de 5,3 millions de personnes, c’est le combo de filles L5 qui avait remporté le jeu. Ses deux premiers singles, «Toutes les femmes de ta vie» et «Une étincelle», se sont vendus à près de deux millions d’exemplaires. Deux ans plus tard, le trio de garçons Linkup naissait. Bien qu’il ait connu un succès limité, il a permis à Matthieu Tota, l’un de ses membres, de se faire remarquer et de se lancer rapidement en solo sous le pseudonyme de Matt Pokora. Parmi les autres talents qui ont réussi grâce à ce tremplin à lancer leur carrière, on citera Sheryfa Luna et Chimène Badi.