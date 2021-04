Football : Eden Hazard, une saison en enfer au Real Madrid

Depuis que le Belge est arrivé dans la capitale espagnole à l'été 2019, il a déjà manqué 58 matches à cause de problèmes de santé.

Positif au Covid-19 en novembre, Hazard a en plus souffert de cinq blessures cette saison aux chevilles et aux jambes... dont la dernière, à l'aine droite, le 13 mars.

«On ne peut pas expliquer»

Alors qu'il n'a plus joué depuis le 30 janvier en raison d'une blessure musculaire à la cuisse gauche, Hazard joue 15 minutes contre Elche en fin de match (2-1) ce 13 mars... puis ne prend pas part à l'entraînement collectif du surlendemain, en raison d'une «lésion musculaire au psoas droit» qui l'a empêché de jouer jusqu'à maintenant.

«Eden n'a pas de chance depuis son arrivée à Madrid. Ca me rend un peu triste pour lui, tout le monde sait qu'Eden est un grand joueur, qui peut beaucoup nous aider sur le terrain. Lui aussi est triste. Il veut prouver que c'est une des stars de ce monde, et nous on est là pour l'y aider», l'avait rejoint l'attaquant français Karim Benzema.