France : EDF ne coupera plus l’électricité aux particuliers en cas d’impayés

À la place d’une coupure, le géant de l’énergie limitera, dès avril 2022, la puissance à 1kVA, soit juste assez pour faire fonctionner le frigo ou recharger des appareils électriques.

Les personnes qui ne paient pas leurs factures d’électricité ne pourront plus être privées de courant à partir d’avril 2022, a annoncé vendredi EDF. La «trêve hivernale» aura donc lieu toute l’année.

Le géant français de l’énergie EDF a annoncé vendredi qu’il allait cesser de demander la coupure de l’électricité pour ses clients particuliers en situation d’impayés. Cette mesure sera effective toute l’année et non plus seulement durant la trêve hivernale.