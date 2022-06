Microsoft : Edge devient un navigateur web taillé pour le gaming

Microsoft a doté son logiciel de navigation de fonctionnalités spécialement conçues pour les joueurs.

Microsoft fait de l’œil aux gamers pour pousser vers le haut l’adoption de son navigateur web installé par défaut sur Windows. Via une mise à jour sur les versions 10 et 11 du système d’exploitation, Edge vient de se doter de nouvelles fonctionnalités exclusives dédiées au gaming. Elles sont disponibles via un nouvel onglet «Gaming» intégré à la page d’accueil par défaut du successeur d’Internet Explorer, qui a été définitivement abandonné et a même eu droit à une tombe. Ce nouvel espace, dont l’interface s’inspire de celui de la console Xbox, donne des informations et des contenus personnalisés en lien avec les jeux vidéo.