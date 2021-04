Albanie : Edi Rama revendique «la plus belle» des victoires

La victoire des socialistes aux législatives en Albanie ouvre la porte à un troisième mandat au premier ministre Edi Rama.

«Nous avons battu le record», a lancé le chef du gouvernement devant des milliers de ses partisans qui agitaient des drapeaux sur la place Skënderbeg, la plus importante de la capitale Tirana. «Merci de me faire confiance pour exercer un troisième mandat».

48,6% des voix

Le processus électoral est surveillé de très près par la communauté internationale qui y voit un test du bon fonctionnement des fragiles institutions de l’Albanie, candidate depuis sept ans à l’entrée dans l’Union européenne. Mais après une campagne électorale émaillée d’insultes, d’accusations de corruption et de violences, le vote et le dépouillement se sont déroulés sans problème majeurs et Edi Rama a promis de travailler main dans la main avec l’opposition.