Qatar 2022: Edimilson Fernandes, l’idéal selon Yakin?

Murat Yakin est un instinctif. Le trait de personnalité est colporté et répété. Il n’est sans doute pas faux. Mais cela lui autorise certaines formes d’incohérence dans ses choix qui, selon le contexte, peuvent le faire passer pour un génie. On ne changera pas le sélectionneur de l’équipe de Suisse.

Lundi soir, face au Brésil, il y a par exemple ce double changement de la 58e minute. Fabian Rieder et Ruben Vargas, les deux milieux excentrés, sortent. À leur place, Yakin choisit de lancer Renato Steffen (dont il a reconnu plus tard le manque de rythme en raison des entraînements manqués dernièrement) et Edimilson Fernandes. Cela n’a pas changé le match, et le but encaissé ne leur est pas particulièrement imputable. En fin de match, ils ont même occupé les couloirs de ce qui devait être un 3-5-2.