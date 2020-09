Être testé positif au coronavirus puis entrer en quarantaine et attendre, impuissant et à l’écart, une évolution positive. L’épreuve est déjà suffisamment rude pour ceux qui la vivent une fois. Imaginez lorsque, en plus, elle se reproduit encore et encore, sans que la personne concernée sache quand le calvaire prendra fin. C’est ce que traverse en ce moment Edimilson Fernandes.