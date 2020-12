La vengeance est un plat qui se mange froid. Il ne fera pas chaud ce mercredi soir à Old Trafford. Et Edinson Cavani a les crocs. Auteur d’une passe décisive et de deux buts, dimanche lors de la remontada de Manchester United en seconde période à Southampton (victoire 3-2), l’Uruguayen tient la forme à point nommé. L’heure de ses retrouvailles avec le PSG a sonné et les Parisiens, qui ont besoin d’un résultat dans la course aux huitièm es de finale de la Ligue des champions, auraient raison de ne pas trop se réjouir.

L’Indien et les enfants gâtés

« Ces sept années vont rester dans ma tête, dans mon c œ ur, a-t-il déclaré le 5 octobre, peu après avoir signé à ManU, dans un message d’amour t a rdif a ux supporters parisiens. Mais la vie va continuer, c’est le football qui est comme ça, la vie est comme ça parfois… » On se trouve, on s’aime, on se quitte et on se retrouve - mais on ne s’aime plus forcément. À cour t de préparation, à peine sorti d’une quarantaine, Edinson Cavani avait manqué le rendez-vous aller, le 20 octobre au Parc des Princes (victoire mancunienne 2-1). Il n’en aura que plus d’appétit mercredi soir, à l’entame d’un match aux airs de couperet - les Anglais seront qualifiés en cas de victoire, les Parisiens très mal embarqués en cas de défaite.