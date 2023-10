Dictionnaire de la langue suédoise finalisé après 140 ans

Allergie, application et poupée Barbie seront rajoutés

Accessible en ligne

Le SAOB est un ouvrage de référence de la langue suédoise depuis 1521. Il est accessible en ligne et a été tiré à seulement 200 exemplaires, utilisés en majorité par des chercheurs et des linguistes. L’académie publie aussi un dictionnaire de la langue courante.

L’académie, fondée en 1786 par le roi Gustave III, sur le modèle de l’Académie française, a pour but de promouvoir la langue et la littérature suédoises et d’œuvrer à la «pureté, la vigueur et la majesté» de cette langue.