Médias: «20 minutes» supprime 28 postes en Suisse romande

Chères lectrices, chers lecteurs,

20 minutes est à un tournant de son histoire. Après 17 ans de développement, d’innovation et de succès, notre rédaction est devenue l’une des plus grandes de Suisse romande, avec quelque cent journalistes au service de plusieurs marques, comme lematin.ch. Mais avec la pandémie, le télétravail et les nouvelles habitudes de consommation des médias, le monde a basculé.

Si nous continuons à être le média le plus consulté de Suisse romande, les recettes publicitaires - notre source de revenus - ont fondu, dévorées par la «big tech». Aujourd'hui, trois francs sur quatre vont dans la poche des géants du web. Google (Alphabet) et Facebook (Meta) se taillent la part du lion. 20 minutes, qui ne bénéficie pas de l’aide fédérale à la presse, ne peut plus continuer à financer une structure aussi imposante.

«Chaque licenciement fait mal» «Après de nombreuses années de développement et de croissance, les distorsions du marché publicitaire nous posent des défis majeurs, explique Bernhard Brechbühl, PDG du groupe 20 Minutes. En tant que média financé par la publicité, nous le ressentons directement. Nous devons réduire nos coûts afin de jeter les bases durables d’une croissance future. Je regrette vivement que les suppressions d'emplois ne puissent plus être évitées. Chaque licenciement fait très mal. Mais il est de notre devoir d'entrepreneur de garantir durablement la base économique de l'entreprise et de générer de la croissance. Grâce à nos marques fortes, notre portée, notre excellente équipe et notre part élevée des ventes numériques, nous sommes dans une très bonne position pour relever les défis avec succès.»

Réduction des coûts

L'usage des médias migre à la vitesse de l’éclair, du papier vers les plateformes électroniques. Même si nous enregistrons une hausse du chiffre d'affaires numérique, il ne compense pas le déclin des éditions imprimées. Pour continuer à jouer notre rôle de pionnier et pouvoir investir dans l’innovation, nous devons réduire nos coûts et notre personnel. D'autres rédactions doivent aussi réduire la voilure.



Rassurez-vous, chères lectrices, chers lecteurs: 20 minutes ne va pas fondamentalement changer. Notre offre rédactionnelle restera riche et notre équipe continuera à disposer de ressources largement supérieures à bien d’autres rédactions romandes. Ces ajustements ne modifieront pas notre mission d’information gratuite et disponible 24 heures sur 24. Nos éditions papier continueront, elles aussi, à vous résumer l’actualité de la veille avec passion et un sens de la concision sans pareil. Et nos vidéos vous accompagneront tout au long de la journée, pour vous faire rire ou réagir.