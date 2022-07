Formule E: Edoardo Mortara au sommet

Edoardo Mortara compte désormais 11 points d’avance sur Vergne, à deux semaines de l’E-Prix de New York. RAPHAEL MOSER/TAMEDIA

On appelle cela la course parfaite. Pas facile, oh que non, mais parfaite: dans la torpeur du Maroc (32 degrés dans l’air, 50 sur la piste), le Genevois Edoardo Mortara (Venturi) a remporté l’E-Prix de Marrakech, reprenant du même coup la tête du championnat du monde. Qualifié en première ligne aux côtés du Portugais Felix Da Costa, Mortara s’est emparé du commandement rapidement, pour ensuite livrer une copie parfaite.

Leader du championnat avant cette course, Stoffel Vandoorne ne s’élançait que de la vingtième place de la grille et si le Français Jean-Eric Vergne a longtemps été en mesure de monter sur le podium, il a dû finalement se contenter du quatrième rang. Corollaire: Edoardo Mortara compte désormais 11 points d’avance sur Vergne, à deux semaines de l’E-Prix de New York.

‹‹En matinée, nous avons connu un petit souci technique lors de la seconde séance d’essais libres, mais tout s’est remis en ordre pour les qualifications et pour la course.›› Edoardo Mortara, vainqueur de l’E-Prix de Marrakech

«Aujourd’hui, notre stratégie a été parfaite, mais rien ne fut facile. En matinée, nous avons connu un petit souci technique lors de la seconde séance d’essais libres, mais tout s’est remis en ordre pour les qualifications et pour la course. Avec la chaleur, sur ce circuit très gourmand en énergie et avec une pression constante derrière moi, il y avait beaucoup à faire», explique le Genevois.