Automobilisme – Edoardo Mortara fait coup double en Arabie saoudite

Et de trois (victoires) pour le Genevois Edoardo Mortara (Venturi) en Formule E! Le vice-champion du monde 2021 a encore étalé tout son talent, samedi, sous les projecteurs du circuit de Diriyah, en Arabie saoudite. Seulement battu – pour 5 millièmes! – dans la phase finale des qualifications par le tenant du titre, le Néerlandais Nyck De Vries, Mortara s’est installé à la deuxième place de la course d’emblée, dans la roue du vainqueur de la veille.

Retombé provisoirement en quatrième position au moment de l’activation (obligatoire) de son second «mode attack», Mortara s’est ensuite imposé dans un quatuor en feu – Di Grassi, De Vries, Frijns et Mortara – pour prendre définitivement la tête peu après la mi-course, après avoir surpris son équipier, le Brésilien Lucas Di Grassi, finalement troisième.

«La bagarre était terrible»

La situation, alors, restait très indécise lorsque, à huit minutes du terme, la voiture de sécurité a dû intervenir, la course se terminant ainsi – sauf les 300 derniers mètres – à allure réduite. C’est la troisième victoire dans la discipline du pilote genevois de 34 ans qui prend du même coup la tête du championnat du monde: «Vendredi, j’ai fait le dos rond après mon erreur (accident) lors des qualifications – Mortara s’était élancé de la douzième place, pour remonter jusqu’au sixième rang de la première course de la saison. Aujourd’hui, même si j’ai raté d’un rien la pole position, ma course a été parfaite au plan stratégique. Cela n’est jamais facile de s’imposer dans cette catégorie, la bagarre était terrible, exigeante pour les nerfs, il a fallu garder la tête froide», a expliqué Edoardo Mortara au pied du podium.