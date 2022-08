Formule E: Edoardo Mortara termine en beauté

Deuxième sur la grille, en tête dès avant la fin du premier tour, Mortara a parfaitement géré ses efforts et idéalement maîtrisé la reprise de la course après une période derrière la voiture de sécurité.

Impliqué dans l’accident en masse de samedi, le Vaudois Sébastien Buemi (Nissan) marque les points de la neuvième place lors de cette ultime course de Formule E génération 2; l’an prochain, on découvrira des voitures plus courtes, plus légères et plus rapides.