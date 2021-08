Automobilisme - Edoardo Mortara vice-champion du monde

En terminant deuxième de la première course de l’E-Prix de Berlin, samedi, le Genevois Edoardo Mortara (Venturi) s’était admirablement replacé pour la course au titre mondial avant la finale de ce dimanche, sur les anciennes pistes de l’aéroport de Tempelhof. Mathématiquement, ils étaient encore treize à pouvoir rêver du premier titre sacre officiel de la spécialité et deux d’entre eux ont perdu leurs espoirs dès le départ.