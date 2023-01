Genève : Educateurs mobilisés face au vide conventionnel qui les menace

Des éducateurs ont déposé mardi une pétition adressée au Conseil d’Etat, pour conserver leurs conditions actuelles d’emploi. Ils sont appuyés par le syndicat de la fonction publique (SSP) et le syndicat Sit. Munie de près de 800 signatures, selon le communiqué syndical, le texte demande le maintien de l’actuelle convention collective de travail (CCT) pour les 3000 employés des douze institutions actives dans le domaine du handicap, au sein de l’Association genevoise des organismes d'éducation, d'enseignement et de réinsertion (AGOEER). L’accord arrivera à échéance à la fin de ce mois.

Licenciements «facilités»

Si les employeurs ont annoncé qu’ils continueraient à appliquer en partie la convention, quoiqu’il advienne, les organisations de défense du personnel craignent qu’il ne s’agisse en réalité de «promesses vides». Par ailleurs, un point d’achoppement les effraie. Les directions d’institution souhaitent «faciliter les licenciements», selon les syndicats. Et ce, en supprimant partiellement l’obligation d’effectuer, avant de licencier, un entretien d’ajustement, lequel fixe des objectifs à l’employé concerné et un délai pour y parvenir. «C’est la porte ouverte à tous les abus», jugent le SSP et le Sit.