Huit semaines de vacances pour les apprentis: l’idée divise

Un élu PLR, seul face à son parti

Le député PLR Filippo Leutenegger est le seul élu de son parti favorable à l’idée d’attribuer systématiquement huit semaines de vacances aux apprentis. Pour ce directeur d’école, cela permettrait d’enlever la pression sur les élèves du primaire et de revaloriser l’apprentissage par rapport aux écoles secondaires. «D’un point de vue statistique, l’apprentissage est la meilleure protection contre le chômage des jeunes», souligne-t-il. Et de poursuivre: «Il existe de nombreuses possibilités de promotion, et avec une maturité professionnelle et une passerelle, il est même possible de faire des études universitaires.»