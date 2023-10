En Suisse, 300'000 enfants sont punis par des fessées

Mais, à l’opposé, 32’000 enfants, sont battus avec des objets (comme une ceinture), 48’000 filles et garçons sont punis par des douches froides, quelque 160’000 enfants se font gifler et 300’000 reçoivent des fessées. Un nombre plus important encore d’enfants et d’adolescents sont insultés, injuriés, humiliés ou enfermés dans leur chambre pendant une longue durée – c’est ce qu’ont indiqué 60% des parents interrogés.