Education: Les internats suisses sont devenus «une valeur refuge» 

«Rien n’est jamais garanti»

Si les internats connaissent «une belle époque», voire même «un âge d’or» selon Philippe de Korodi, «rien n’est jamais garanti». Le franc fort reste une limite non négligeable, estiment les experts.

«Nous devons continuer notre travail de promotion. Le Brésil, la Chine et le Japon montrent un fort intérêt depuis peu», détaille Christophe-Xavier Clivaz, qui souhaite «développer de nouveaux marchés, notamment en Afrique et au Pérou». Actuellement, la Suisse compte environ 3’200 enfants répartis dans quelque 25 établissements, dont le prix varie entre 80’000 et 150’000 francs l’année.