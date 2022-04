Genève : Education: l’Etat va payer les séjours linguistiques

Dès la rentrée 2022, le Canton financera des voyages d’un an en Irlande, à Zurich et à Lucerne destinés aux collégiens. Jusqu’alors, les familles casquaient.

Pour apprendre l’anglais en immersion et être financés, les collégiens genevois devront se rendre en Irlande (ici, une rue de Dublin).

Dès la rentrée 2022, le Département de l’instruction publique financera en grande partie les séjours linguistiques des collégiens (niveau gymnasial), jusqu’alors entièrement à la charge des familles. Ainsi que le rapporte «le Courrier», le Canton (aidé par Berne) mettra la main à la poche pour des voyages en Irlande, à Zurich et à Lucerne, les trois destinations retenues pour ce programme. Chaque élève bénéficiera, pour un an d’immersion, d’une bourse de 8760 francs, auxquels les parents devront ajouter 2300 francs. Les déplacements restent aussi à leur charge. Le coup de pouce est cependant loin d’être anodin: jusqu’à présent, le coût d’un périple linguistique oscillait entre 16’000 et 30’000 francs – des montants favorisant de facto la mobilité des élèves issus des classes aisées.