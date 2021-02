Canton de Vaud : Education numérique à l’école: le canton forme ses enseignants

Malgré des perturbations engendrées par la crise sanitaire, le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) poursuit son projet de 30 millions de francs.

«Le contexte de pandémie nous montre à quel point le numérique s’impose comme une nouvelle réalité que chacun doit pouvoir appréhender», a déclaré lundi la conseillère d’Etat vaudois Cesla Amarelle, devant la presse. La cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) a fait un point de situation sur le projet de développement de l’éducation numérique dans les écoles vaudoises. L’objectif : inculquer la citoyenneté numérique aux élèves pour que ceux-ci interagissent de manière critique et responsable dans les choix qui s’offrent à eux aujourd’hui comme demain.

1900 enseignants formés

Dans le cadre de ce plan d’action, l’accent est actuellement mis sur la formation continue des enseignants du 1er cycle (1P-4P). Six jours organisés en présentiel, et répartis sur deux ans, durant lesquels les maîtres pourront se familiariser avec de nouveaux outils. D’ici la rentrée d’août, 1900 d’entre eux seront capables de concevoir des cours et d’animer des exercices en classe, sur les 9000 de l’enseignement obligatoire. Des «personnes ressources», formées, seront ensuite présentes dans chaque établissement pour accompagner les enseignants en classe.