Genève: Educatrice agressée par une détenue à la prison pour mineurs

Grève des éducateurs, directeur en arrêt, conflit interne, sanctions d’un autiste critiquées. La prison pour mineurs genevoise traverse une crise depuis plus d’un an. Or, les tensions ne semblent pas s’apaiser. Depuis le début de l’année, La Clairière a connu trois cas d’employés blessés par des détenus. Le dernier remonte au mois de juin. Une éducatrice a été agressée par une jeune en crise, rapporte la «Tribune de Genève». La collaboratrice, actuellement en arrêt, a été blessée au visage et a eu une dent cassée. Les faits ont été dénoncés auprès du Tribunal des mineurs.