Camp fédéral: Effervescence et finitions avant l’arrivée de 30’000 scouts en Valais

Des années après avoir commencé la conception du plus grand camp scout de l’histoire suisse, les responsables comptent les heures avant l’arrivée, enfin, d’une horde de jeunes venus des quatre coins du pays. Samedi, ce sont 30’000 scouts dès 7 ans qui débarqueront de toute la Suisse à bord de 80 trains spéciaux et plus d’une centaine de bus, qui s’ajouteront au réseau régulier pour absorber ces «1200 scouts par heure» (contre 260 passagers en temps normal).