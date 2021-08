Suisse : Effets peu connus du Covid: «Ils seront en fauteuil roulant à vie»

Au moins neuf personnes en Suisse se sont retrouvées paralysées après avoir contracté le Covid-19. Les dommages sont parfois permanents.

On le sait: selon les patients, les séquelles du Covid-19 peuvent être très lourdes, et certains se retrouvent même paralysés. Au moins neuf cas de ce genre ont été observés en Suisse et quatre personnes souffrant de paraplégie ou de tétraplégie sont actuellement soignées au Centre suisse des paraplégiques de Nottwil (LU). Elles s’y trouveraient depuis des mois, explique le médecin-chef Michael Baumberger.