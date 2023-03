Douanes genevoises : Efficace contre les nuisances sonores, le test de fermeture nocturne est élargi

Une diminution du trafic de 40%, sans report majeur ailleurs: c’est le résultat jugé satisfaisant par le Canton d’une première phase de test mené sur les douanes de Cara et de la Renfile. Ces deux points de passages sont restés fermés entre 22h à 5h durant trois mois, l’automne dernier, pour lutter contre les nuisances sonores pour les riverains.

Fort de ce bilan, le Canton annonce qu’il mènera dès le 15 mars un nouveau test avec un horaire élargi entre 21h et 6h. Ce dernier explique que cette extension «permettra de voir quelles sont les conséquences d'une fermeture des douanes pendant une période plus dense au niveau de la circulation, et de s'approcher des autres horaires d'ouverture des douanes à Genève».