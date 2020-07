Coronavirus

Efficacité du masque: l'exemple d'un salon de coiffure

Contaminés, deux employés d'un salon de coiffure américain ont porté un masque de protection pendant leurs interactions avec 139 clients. Aucun d’entre eux n’a été infecté.

Contaminés par le coronavirus, deux employés d'un salon de coiffure américain ont porté un masque de protection pendant leurs interactions avec leurs clients. Près de 140 personnes ont fréquenté l'établissement et aucune n'a été infectée, selon une étude.

Les conclusions des Centres américains de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), qui ont réalisé l'étude publiée mardi, vont dans le sens d'un usage très large du masque de protection. Le 12 mai, une coiffeuse (la coiffeuse A) a ressenti des symptômes respiratoires dans ce salon situé à Springfield, dans l'Etat du Missouri. Mais elle a continué à travailler jusqu'au 20 mai, à la réception d'un test positif au Covid-19.

Un deuxième styliste en coiffure, dont l'étude ne précise pas s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme (coiffeur B), a été exposé à sa collègue et a développé des symptômes le 15 mai tout en continuant également à travailler jusqu'au 20 mai. Un test a été effectué et est revenu positif deux jours plus tard.