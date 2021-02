États-Unis : Effondrée à la télé, la veuve couchait avec le meurtrier de son mari

Une quadragénaire a été arrêtée mercredi, quatre mois après le meurtre de son époux. Elle était en fait la complice de l’agresseur.

Une Américaine de 48 ans a été mise en examen mercredi pour obstruction à la justice. Jennifer Faith est accusée d’avoir joué les veuves éplorées après le meurtre de son mari alors qu’elle entretenait une liaison avec le tueur, écrit le «New York Post». James Faith, cadre chez Americain Airlines, a été abattu au matin du 10 octobre 2020 alors qu’il se promenait avec sa femme et leur chien dans un quartier de Dallas (Texas). «J’ai entendu quelqu’un courir derrière moi, je me suis retournée et tout d’un coup quelqu’un a commencé à lui tirer dessus», avait témoigné Jennifer sur la chaîne locale NBCDFW.

À la télévision, la quadragénaire avait exhorté de potentiels témoins à se présenter à la police. «J’espère qu’un jour peut-être, la personne réalisera la gravité de ce qu’elle a fait. Il était le pilier de notre famille. C’est tout simplement dévastateur», avait-elle confié. Le 11 janvier, les enquêteurs avaient arrêté Darrin Lopez, un homme de 48 ans originaire du Tennessee. Il s’est avéré que lui et Jennifer étaient sortis ensemble à l’époque du lycée et de l’université. Selon les autorités, l’individu a roulé jusqu’à Dallas et s’est caché en attendant le meilleur moment pour cribler sa victime de sept balles.

Les choses ont commencé à se compliquer pour Jennifer quand la police a découvert qu’elle et le meurtrier présumé avaient échangé pas moins de 14’363 appels et messages entre le 30 septembre et le 30 octobre 2020. La veuve a eu beau nier toute liaison avec Lopez, le contenu de son téléphone portable n’a pas laissé beaucoup de place au doute. Dans ses messages envoyés à son amant, Jennifer le tenait informé quant à ses tentatives de toucher l’assurance vie de son époux et lui donnait des conseils sur la manière de répondre aux enquêteurs.

«Si on me demande, tu es un vieil ami en plein divorce. (…) Juste pour que toi et moi ayons la même explication. Au cas où ils prendraient nos téléphones et poseraient des questions», avait-elle notamment écrit à Lopez. La Texane encourageait également son amant à se débarrasser de potentielles preuves. Arrêtée mercredi à son domicile, Jennifer Faith devait être présentée à un juge vendredi.