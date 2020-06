Léa Mary

Effondrée par ses fesses refaites

La starlette de téléréalité Léa Mary regrette d’avoir fait augmenter le volume de son popotin. D’autant plus qu’elle ne pourra plus l’avoir comme avant…

Si la chirurgie esthétique peut faire des miracles, elle peut aussi détruire une vie. Léa Mary en sait quelque chose. Opérée à deux reprises en Tunisie pour faire augmenter la taille de ses fesses, il y a un an et demi, la starlette de téléréalité découverte dans «Les princes et les princesses de l’amour 7», en 2019 sur W9, regrette ses opérations. Complexée par son popotin XXL, Léa a consulté un chirurgien esthétique français afin qu’il puisse l’aider. Malheureusement pour elle, l’avis du médecin a été sans appel. «Je voulais me faire enlever des fesses et rattraper ce que j’ai fait, mais il n’y a rien à faire parce qu’on ne peut pas liposucer une fesse, c’est impossible! Aujourd’hui, le poids de mon fessier est trop lourd. Du coup, je vais devoir vivre avec et accepter et être complexée toute ma vie», a-t-elle raconté en larmes sur Snapchat.