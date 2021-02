Depuis dimanche matin, Markus Stoffel est en étroit contact avec l’Inde, en attente des images satellites pour en savoir davantage sur les causes de la catastrophe. Il explique qu’en matière de gestion intégrée des risques – dont le but est d’atteindre un même niveau de sécurité écologiquement acceptable, économiquement proportionné et socialement supportable face à tous les dangers naturels –, notre pays fait partie des leaders : «En plus de l’Inde, la Suisse donne des conseils aux pays tels que la Jordanie, le Japon et le Pérou sur la gestion naturelle des risques, y compris des crues.» Une communication qui se fait souvent via la Direction du développement et de la coopération (DDC), organe du Département fédéral des affaires étrangères chargé de la coopération internationale.