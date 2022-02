Bangladesh : Effondrement du Rana Plaza: le procès reprend après 5 ans

Le Rana Plaza, un immeuble d’ateliers de confection, s’était effondré le 23 avril 2013 au Bangladesh, faisant plus de 1130 victimes. Le procès avait été suspendu il y a cinq ans. Il a repris mardi.

Le procès du Rana Plaza, un immeuble d’ateliers de confection au Bangladesh dont l’effondrement avait fait plus 1130 morts en 2013 et pire catastrophe industrielle du Bangladesh, a repris après plus de cinq ans d’interruption, a-t-on appris mardi auprès du procureur. Le procès pour meurtre avait été interrompu après l’appel de plusieurs accusés et la décision de la haute cour de suspendre la mise en examen de deux responsables locaux accusés d’avoir approuvé la construction bâclée du complexe de neuf étages près de Dacca.