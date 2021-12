Italie : Effondrement d’un immeuble en Sicile: quatre morts et cinq disparus

Une explosion due au gaz pourrait être à l’origine du sinistre dans la ville de Ravanusa.

Quatre personnes sont mortes et cinq autres étaient portées disparues après l’effondrement d’un immeuble de quatre étages provoqué par une explosion dans la ville de Ravanusa en Sicile, selon un nouveau bilan dimanche des autorités locales. Un précédent bilan faisait état de deux morts et sept disparus. Deux femmes ont été retrouvées vivantes sous les décombres et les secours, aidés par des chiens, étaient toujours à la recherche des personnes disparues.