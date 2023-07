Grèce: «Des personnes sous les décombres» après l’effondrement d’un pont

Une personne a été tuée et quatre ont été blessées dans l’effondrement partiel d’un pont, pour une raison inconnue, dimanche à Patras, dans l’ouest de la Grèce, ont annoncé la police grecque et les médias. «Nous confirmons la mort d’une personne», a indiqué à l’AFP un porte-parole de la police. L’agence de presse ANA et la chaîne publique ERT, citant les services ambulanciers, ont affirmé qu’il y avait 4 blessés, qui avaient été transférés dans deux hôpitaux de la ville.