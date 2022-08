Étude : Effrayer les loups pour modifier leur comportement

«L’effarouchement non létal des loups peut modifier radicalement leur comportement et les amener à s’attaquer massivement moins aux animaux de rente», annonce ce mercredi le Groupe Loup Suisse (GLS) dans un communiqué de presse. C’est ce que montre une première étude scientifique menée dans les Alpes italiennes, par une équipe de recherche de l’Université de Sassari.

Le mâle dominant d’une meute de loups a été équipé d’un émetteur et ensuite effrayé par des balles en caoutchouc. Les résultats de ce premier essai révèlent que l’animal «a réduit de 70% ses attaques sur les animaux de rente, a même augmenté de 89% ses chasses aux animaux sauvages et de 74% ses déplacements quotidiens. Il s’est aussi montré beaucoup plus farouche envers les humains qu’auparavant», énumère le GLS.