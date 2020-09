Suède : Effrayés par le Covid, ils enferment leurs enfants 4 mois

Un couple a comparu en justice pour avoir fait subir à sa progéniture un isolement draconien entre mars et juillet.

Trois enfants âgés de 10 à 17 ans ont été retirés de leur famille, a décidé un tribunal de Jönköping, dans le sud de la Suède. Pendant plus de quatre mois, ils sont restés enfermés dans leur chambre par des parents «effrayés par la pandémie».

Les enfants avaient même l’interdiction de se côtoyer dans le domicile. La porte d’entrée aurait été «clouée» pour que personne ne puisse sortir, version que contestent les parents. Ceux-ci sont d’origine étrangère et ne parlent pas couramment le suédois. «Ils ont continué à suivre les informations de leur pays sur internet», pays (dont le nom n’a pas été communiqué) qui avait imposé des mesures plus strictes de confinement, a expliqué Mikael Sveg­fors, avocat des enfants.

Contrairement au reste de l’Europe, la Suède n’a jamais imposé de confinement. Le bilan est contestable: avec plus de 5800 morts et 84’000 cas, elle figure parmi les pays les plus touchés relativement à sa population.