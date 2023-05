Parlement: Egalité salariale: une commission «souhaite attendre» avant d’intervenir

La commission «souhaite attendre» un bilan, prévu pour 2025, qui doit mesurer les effets de la révision de la loi sur l’égalité, entrée en vigueur en 2020 et qui impose aux entreprises de plus de 100 employés de mener une analyse de l’égalité salariale en leur sein par un organe indépendant. «La majorité de la commission estime qu’il est prématuré d’aborder des mesures supplémentaires plus ambitieuses avant la tenue de ce débat», écrit-elle.

Une minorité de la commission – un peu moins de la moitié des élus présents – a toutefois appelé à voter les trois textes en discussion. Ceux-ci demandent de contraindre toutes les entreprises à analyser et faire respecter l’égalité salariale et prévoient des sanctions pour toute entreprise qui serait prise à récidiver dans des pratiques discriminatoires. Le groupe parlementaire des Verts a réagi vendredi soir après le vote et annoncé la couleur. Le vote des élus est «une raison de plus pour la grève féministe: rendez-vous dans la rue le 14 juin», a-t-il écrit.