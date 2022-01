Cyclisme : Egan Bernal a «failli perdre la vie»

Opéré de multiples fractures suite à un grave accident de la route en Colombie, le vainqueur du Tour de France 2019 a donné de ses nouvelles publiquement.

Le grimpeur colombien de l'équipe Ineos, Egan Bernal, a «failli perdre la vie» dans le grave accident qu'il a subi lundi et qui aurait pu le laisser «paraplégique», a-t-il affirmé vendredi sur les réseaux sociaux. «Après avoir eu 95% de chances de rester paraplégique et avoir failli perdre la vie en faisant ce que j'aime le plus», écrit sur Instagram le cycliste en légende d'une photo de lui-même allongé sur son lit d'hôpital, le cou dans une minerve, faisant un signe «OK» de la main gauche. «Aujourd'hui je veux remercier Dieu, la clinique de La Sabana, tous ses spécialistes qui ont réalisé l'impossible, et ma famille», poursuit le coureur colombien.