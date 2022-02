Cyclisme : Egan Bernal confronté à «la course la plus difficile» de sa vie

Toujours hospitalisé en Colombie après son grave accident de la route, le vainqueur du Tour de France 2019 a donné de ses nouvelles.

Près de 20 fractures, cinq opérations et la vie qui ne tient qu’à un fil: le champion cycliste colombien Egan Bernal a avoué jeudi disputer la «course la plus difficile» de sa vie, dans un message envoyé depuis son lieu de convalescence. «On m’a fait hier (ndlr: mercredi) la dernière opération chirurgicale importante et il semble que tout se soit bien passé», a écrit le vainqueur du Tour de France 2019 sur son compte Instagram, le tout accompagné de deux photos le montrant très diminué sur son lit d’hôpital.