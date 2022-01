Cyclisme : Egan Bernal opéré «avec succès» après son grave accident

Le Colombien se trouve actuellement en sois intensifs après une intervention survenue à la suite de son accident à l’entraînement lundi.

«Traumatisme thoracique»

Le champion en titre du Giro avait prévu de reprendre la compétition en France à l’occasion du Tour de La Provence du 10 au 13 février. Il devait ensuite suivre un programme consistant, avec notamment l’UAE Tour du 20 au 26 février, pour un avant-goût de l’été prochain et du match annoncé sur le Tour de France avec le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), vainqueur de la Grande Boucle en 2020 et 2021.

Bernal a percuté l’arrière d’un bus à l’arrêt lundi dans la commune de Gachancipá, à près de trente kilomètres au nord de Bogotá, alors qu’il s’entraînait. Sur des photographies diffusées par des médias locaux, on peut voir le coureur étendu sur le sol, face à l’arrière d’un autobus et entouré par ses coéquipiers. Les médecins lui ont diagnostiqué un «traumatisme thoracique» et des fractures du fémur et de la rotule.