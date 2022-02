Cyclisme : Egan Bernal peut marcher à nouveau

La star colombienne a publié une vidéo de lui sur ses réseaux sociaux, plus de deux semaines après son grave accident qui a failli lui coûter la vie.

«SURPRISE!!! Mes premiers pas», s’est réjoui sur son compte Instagram le coureur de 25 ans, qui a publié une vidéo de lui marchant lentement et sans aide dans un jardin, en portant un collier cervical et un soutien lombaire.

Cinq opérations

Selon ses proches, Bernal s’est fracturé une vingtaine d’os, dont onze côtes, un fémur, une rotule et deux vertèbres. Il a aussi perdu une dent et a eu ses deux poumons perforés. Il a expliqué plus tard «avoir eu 95% de chances de rester paraplégique» et avoir «failli mourir».