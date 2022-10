France : Egaré par son GPS, il finit accroché à la falaise

Chemin fermé après des éboulements

«En plein jour, il n’aurait jamais fait ça»

Il chemine ainsi jusqu’à une vire – un replat sur la paroi d’une montagne – qu’il longe. Exit la voie ferrata, donc. Puis, traversant une cascade, il finit par buter sur la falaise. Plus de progression possible: blotti à quatre pattes, il s’accroche comme il peut aux herbes et à la roche, suspendu dans le vide. Il est 23h10, il appelle les secours et tient ses amis informés. Deux CRS s’engagent, le cherchent jusqu’à 6h30 du matin, communiquent avec lui sans parvenir à le localiser visuellement.