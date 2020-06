Canada

Égarée, une baleine à bosse a été aperçue à Montréal

Le cétacé, âgé de deux à trois ans, a remonté le fleuve Saint-Laurent avant d’arriver samedi matin à Montréal.

Une baleine à bosse, sans doute égarée, séjourne depuis samedi à Montréal, une scène rare puisque la métropole québécoise est située en eau douce et à plusieurs centaines de kilomètres de l’habitat naturel du mammifère marin.

Le cétacé, dont l’âge est estimé entre deux et trois ans, a été aperçu dimanche en fin d’après-midi près du pont Jacques Cartier.

De mémoire du RQUMM, «c’est la première fois qu’un rorqual à bosse est observé à Montréal», située à plus de 400 kilomètres à l’ouest de l’habitat naturel du mammifère marin dans l’estuaire maritime et le golfe du Saint-Laurent, a précisé Marie-Ève Muller.

«Il arrive que l’on croise des baleines ou des phoques juvéniles dans des territoires qui ne sont pas leurs territoires habituels», a expliqué Marie-Ève Muller. «Il est possible que la baleine ait suivi des proies et qu’elle ait poursuivi son chemin.»

«Laisser la nature suivre son cours»

Une équipe d’intervention du RQUMM a été déployée pour documenter l’état de santé de la baleine, escortée à distance par des zodiacs d’agents du ministère de la Pêche et des Océans afin de lui éviter tout stress et de prévenir une collision avec d’autres navires, a-t-elle indiqué.

Il est possible que la baleine puisse rester «plusieurs mois» près de Montréal, a-t-elle ajouté, précisant qu’en raison de la présence d’écluses et de rapides, «elle ne devrait pas être en mesure de remonter plus loin» le fleuve vers l’ouest.