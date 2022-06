Genève : Égérie des coronasceptiques «virée» de son poste d’enseignante

Chloé Frammery, figure de proue des milieux complotistes, a annoncé sur son canal Telegram qu’elle avait été licenciée de l’école genevoise.

Deux lignes tirées a priori d’un arrêté du Conseil d’Etat indique que «Madame Chloé Frammery a été révoquée avec effet au 30 septembre 2022». Dévoilé par «Blick», l’extrait figure sur le canal Telegram de l’enseignante déjà suspendue l’an passé et connue pour ses positions coronasceptiques, entre autres. La professeure de mathématiques aurait aussi tenu à ses élèves des propos climatosceptiques et antivaccins, tandis que la Coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation a signalé la publication et la promotion sur les réseaux sociaux d’un ouvrage, grand classique de l’antisémitisme.