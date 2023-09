La police n’a rien su des abus sexuels dans l'église catholique

La police cantonale fribourgeoise et le Ministère public vaudois ont confirmé au «SonntagsBlick» que ce n'est que le vendredi 8 septembre dernier, soit après les recherches du journal alémanique, que des plaintes pour abus sexuels ont été déposées par les évêques.

Pourtant, Felix Gmür, président de la Conférence des évêques suisses, avait été informé le 24 mai dernier déjà des graves accusations portées par le curé Nicolas Betticher contre six évêques . Certes, l’évêque Joseph Bonnemain avait été chargé alors par Rome de l’enquête préliminaire interne. Mais l'idée de faire appel à la police n'est apparemment venue à personne avant les recherches du «SonntagsBlick», déplore le journal.

Interrogé à ce propos, Felix Gmür ne répond pas. Et l'évêché de Coire justifie l'hésitation de Joseph Bonnemain par les informations jugées vagues du lanceur d'alerte Nicolas Betticher: «Il s'agit d'accusations, de suppositions et de questions. Il manquait toutefois des informations concrètes pour chaque situation décrite», estime l’évêché. L'évêque aurait voulu clarifier ces imprécisions dans son enquête préliminaire ecclésiastique avant d’aller à la police.

«A quel point peut-on être stupide?»

Dans les milieux ecclésiastiques, le comportement de la hiérarchise du clergé catholique suscite l'incompréhension. «A quel point peut-on être stupide pour commettre à nouveau toutes les erreurs connues dans un cas aussi explosif? Les évêques affirment pourtant qu'ils font immédiatement appel à la police», s’insurge un cadre du diocèse de Coire souhaitant rester anonyme. Et pour Simon Spengler, porte-parole des catholiques zurichois, «c'est une honte. Les évêques continuent à n'agir que lorsque la pression des médias devient trop forte. Ce qui dérange les apparences est dissimulé aussi longtemps que possible. C'est systématique, et il n'y a pas eu de changement», déplore-t-il.